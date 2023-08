"Stop agli spazi pubblici per le feste di partito"

"Solo al termine della serata, nella quale ha presentato il libro alla festa dell’Unità di Scortichino, ho letto il post di Gianfranco Franz. E seppur capendo il tono ironico della cosa non l’ho assolutamente apprezzato. Mi dispiace e mi scuso con chi si fosse sentito escluso o offeso a nome di tutto il Partito Democratico di Bondeno in qualità di organizzatore". Tommaso Corradi, segretario del Pd di Bondeno, si smarca dalle dichiarazione del post del docente di UniFe che su Facebook, invitando alla presentazione, aveva scritto: "‘Per chi abita in zona, ad eccezione di GrazieAlan, ci vediamo al campo sportivo di Scortichino all’ora di cena’. Un’affermazione che ha scatenato prima le ire di Fabbri poi ieri, anche quella di Fabio Bergamini (nella foto), consigliere regionale della Lega, ex sindaco e consigliere di maggioranza a Bondeno che ha tuonato: "E’ un fatto gravissimo, per il quale chiediamo spiegazione al segretario Pd Corradi. In mancanza di questa, mi riserverò di far sentire la mia voce in consiglio comunale, perché è impensabile concedere spazi pubblici per feste di partito dalle quali viene esclusa una parte dei cittadini". E la risposta di Corradi non si è fatta attendere: "Nessuno è mai stato lasciato alla porta ad eventi del Pd di Bondeno – ha premesso – e nessuno mai sarà lasciato fuori. Il dibattito e il confronto sono la base delle regole democratiche. Non è nemmeno una questione di spazi comunali o meno, un luogo aperto al pubblico, anche se privato, non va interdetto a nessuno". Poi un appunto: "Sono molto dispiaciuto che una serata così interessante con ragionamenti, interventi e approfondimenti che hanno coinvolto il pubblico – dice - sia diventata un’occasione per queste polemiche. Soprattutto in un’edizione come questa dove sabato abbiamo invitato i sindaci compreso Saletti e tra i libri presentiamo domenica 20 quello di un assessore della giunta di Bondeno". Da qui l’ammissione: "Non ero a conoscenza del post del Prof. Franz – spiega - che naturalmente non mi ha mai fatto nessuno richiesta prima della serata per lasciare fuori qualcuno. Anzi non c’è stata nessuna polemica e chiunque ha potuto chiedere e intervenire liberamente. Anzi, invito chiunque a partecipare".

Claudia Fortini