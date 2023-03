"Stop ai bracconieri nell’oasi Noi volontari siamo sentinelle"

Sul fenomeno del bracconaggio son stati scritti fiumi di inchiostro, e chilometri di celluloide. Ne è un esempio il film "Delta" girato nel 2021 anche nell’argentano, la cui trama somiglia un po’ a quanto successo di recente a Campotto. Da una parte però l’associazione di pesca sportiva "Vallesanta", che ha segnalato alle forze dell’ordine la costante presenza di bracconieri negli invasi dell’oasi naturalistica; dall’altra i pescatori di frodo, rumeni anch’essi. Che son stati arrestati. Del fatto se ne è parlato anche mercoledì scorso durante una assembla generale del sodalizio, il cui presidente, Gian Paolo Vanzini, ha fatto il punto della situazione sul processo in corso, a carico dei 4 imputati, accusati di furto aggravato in concorso. "Hanno ammesso le loro responsabilità-ha spiegato-ed hanno proposto un risarcimento, ritenuto non congruo, affinchè venga rimessa la querela. Ci sono infatti di mezzo anche danni ambientali ed alle strutture, ad esempio alle recinzioni. Tra l’altro la federazione nazionale Fipsas ed il consorzio di Bonifica Renana si son costituiti parte civile. La prossima seduta è per il 2 maggio. Vanzini ha poi aggiunto importanti dettagli: "in tre mesi nelle saccocce dei ladri sono finiti 35 quintali di pesce, catturati con mezzi illeciti tra cui sistemi elettrici per le anguille, destinati al marcato nero o all’estero. All’ arrivo dei Carabinieri Forestali, ne avevano presi cinque: 3 ancora vivi, rilasciati poi in acqua, mentre gli altri 2 erano morti, e le carcasse smaltite. Recuperati 900 metri di reti sommerse".

Nando Magnani