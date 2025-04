Stop ai disagi a Ravalle, ecco l’ufficio postale mobile di via Martelli

In attesa che l’ufficio postale di Ravalle torni operativo, il Comune di Ferrara e Poste Italiane hanno trovato una soluzione provvisoria per rispondere alle necessità dei cittadini e garantire i servizi alla comunità delle frazioni. A Ravalle è arrivato ieri l’Ufficio Postale Mobile, un mezzo che assicurerà tutti i servizi normalmente offerti dalla sede di via Martelli, attualmente chiusa per inagibilità dell’immobile. L’UPM, che si trova in piazza Santi Filippo e Giacomo (di fronte all’ufficio postale di via Martelli), sarà ufficialmente aperto al pubblico a partire dalla prossima settimana. Si provvederà da subito a collegare ed allestire l’ufficio mobile. La velocità è ridotta in prossimità delle Poste per non intralciare il collegamento tecnico dell’ufficio mobile: i limiti sono opportunamente indicati da segnaletica verticale e fissati a 20 km/h per tutta la durata dello stazionamento dell’UPM. In piazza Santi Filippo e Giacomo, invece, sono stati revocati tre stalli di sosta generica. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a garantire, in tempi brevi, la continuità dei servizi postali per i cittadini di Ravalle - dichiara l’assessore comunale alle Frazioni Cristina Coletti -. Questa soluzione temporanea è frutto della proficua collaborazione tra il Comune e Poste Italiane, dimostrando come sia possibile rispondere con efficacia alle esigenze delle nostre frazioni. L’Ufficio Postale Mobile permetterà agli abitanti, in particolare agli anziani, di usufruire dei servizi essenziali senza doversi spostare in altre località. Continueremo a lavorare per ripristinare quanto prima l’agibilità della sede di via Martelli". A bordo dell’Ufficio Mobile sarà presente un operatore di Poste Italiane. La struttura osserverà i medesimi orari di apertura dell’Ufficio Postale (martedì dalle 8.20 alle 13.45, giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45) e offrirà gli stessi servizi disponibili presso la sede di via Carlo Martelli.