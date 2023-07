Stop ai lavori di via Ravera

Sono terminati ieri i lavori di ripavimentazione di via Camilla Ravera, uno degli interventi inseriti nel pacchetto manutenzioni, in corso, del valore di 850mila euro. Sempre nel contesto dello stesso piano lavori è stato completato il rifacimento del manto nelle vie Montebello, Ugo Bassi, Ferrari, BoiardoStrozzi. Chiuso il cantiere, gli addetti dell’impresa appaltatrice si sposteranno nelle prossime settimane in via Canani, quindi in via Boccacanale di Santo Stefano, in via Porta Romana e, al termine, nel controviale di corso Isonzo.