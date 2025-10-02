Stop ai mezzi pesanti sul ponte. Nuove regole e viabilità più sicura

Novità per la viabilità e la sicurezza di Bondeno capoluogo. Sono solo la conferma di quanto era già indicato dai cartelli. Adesso non si sgarra. Il Comune annuncia controlli. E’ stata ufficializzata sull’albo pretorio, l’istituzione di un divieto di transito per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sul Ponte Cavalier Armando Bononi, già noto come Ponte Rana. Un asse strategico sotto nuove regole. Perentorie. Chiare e per tanto inviolabili. Il Ponte Bononi, inaugurato sabato 16 dicembre 2023 dopo una completa ricostruzione, è l’asse portante della viabilità di Bondeno. Collega direttamente la piazza e il centro del capoluogo con il popoloso Quartiere del Sole, una zona nevralgica che ospita tutte le scuole, dal nido alla secondaria di primo grado, e gli impianti sportivi principali, come il campo da calcio e la piscina. L’obiettivo primario è deviare il traffico pesante – dai Tir ai trattori carichi di materiale – fuori dalla via centrale XX Settembre, che rappresenta la spina dorsale del passaggio quotidiano di centinaia di studenti. A fare chiarezza sulla misura è intervenuto Simone Saletti: "Il limite c’era anche prima – conferma – ma dopo i lavori, fatti e posizionati i cartelli, la normativa andava adeguata per essere ineccepibile". I mezzi che superano le 3,5 tonnellate dovranno ora percorrere la strada che costeggia il Burana per raggiungere la via che collega a Scortichino e al Modenese, attraversando il ponte Marcellino Vincenzi.

Claudia Fortini