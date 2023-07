Stop al caporalato Task force in campo "Dobbiamo fermare sfruttamento e crimine"

In gergo tecnico si chiama sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità. Nella sostanza, si tratta di un protocollo, siglato dalla prefettura e dall’Inps con il supporto degli enti locali, il mondo dell’impresa e del terzo settore, che si pone come obiettivo la prevenzione di fenomeni di lavoro illegale in agricoltura e di caporalato, preservando i livelli elevati di legalità che caratterizzano il settore in provincia di Ferrara. Più in generale il protocollo intende sostenere l’eccellenza agricola della provincia mediante la realizzazione di progetti che possano agevolare l’intermediazione di manodopera, organizzare e gestire i flussi di manodopera stagionale, la formazione dei lavoratori, i servizi di trasporto collegati con il lavoro agricolo, gli interventi volti alla coesione sociale, in particolare di assistenza ai lavoratori immigrati. "Si tratta – spiega il prefetto Rinaldo Argentieri – dell’istituzione di una cabina di regia per monitorare il settore dell’agricoltura ferrarese, fornendo un supporto concreto a uno dei comparti produttivi che è in realtà sano per la stragrande maggioranza degli imprenditori, ma che è talvolta vittima di fenomeni malavitosi. Immagino questa cabina di regia come un soggetto che, assieme agli enti locali e a tutti i sottoscrittori, sia in grado di fornire un apporto progettuale al comparto agricolo e che si adoperi per favorire l’occupazione di qualità". Tra gli obiettivi c’è anche quello del potenziamento dell’intreccio tra domanda e offerta di lavoro. La rarefazione della manodopera è infatti terreno fertile per il dilagare del caporalato. Ed ecco che la cabina di regia, si attiverà in questa direzione agendo anche sui lavoratori immigrati.

"Si tratta di un’iniziativa fondamentale – spiega Annalisa D’Angelo – che peraltro mira a far emergere le imprese agricole che lavorano con grande professionalità in questo settore fondamentale per il nostro territorio. Avvieremo, per sensibilizzare le aziende su questo protocollo, un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sulla Rete del lavoro agricolo di qualità. Uno strumento che intende "premiare" le imprese agricole in possesso dei requisiti, di qualità appunto, previsti dalla legge". Il riferimento di D’Angelo è l’inserimento delle aziende particolarmente virtuose nella rete del lavoro agricolo di qualità che, attualmente, annovera solamente 287 imprese. L’iniziativa ha raccolto il plauso delle amministrazioni – dal sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, passando per Angela Travagli, assessore del Comune di Ferrara – della Camera di Commercio, rappresentata dal vicepresidente Paolo Govoni e dai sindacati. Questi ultimi in particolare, tengono a fare il punto su alcuni aspetti del protocollo stipulato a palazzo Giulio d’Este. "Questo protocollo – spiega Mirko Cavallini, sindacalista della Uilma – rappresenta un approdo fondamentale e che stavamo aspettando da tempo. E’ bene precisare che non si tratta esclusivamente di un’attività di contrasto, bensì di un protocollo che si muove in supporto del comparto agricolo, cercando di valorizzarne le potenzialità". La pensa così anche Dario Alba, Flai-Cgil. "Quelle contenute all’interno del protocollo – conclude – sono tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Fondamentale è agire in particolare sull’incrocio efficace tra domanda e offerta di lavoro. Perché è spesso nei periodi di assenza di manodopera che si innestano meccanismi malavitosi".

Federico Di Bisceglie