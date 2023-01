"Stop al degrado e agli atti vandalici in centro"

Contatori del gas e dell’Enel chiusi volontariamente, urla, rifiuti sparsi e schiamazzi notturni lungo viale Giovanni XXIII, e quello che sta succedendo recentemente a Codigoro e che sta creando non pochi disagi fra i cittadini. Alcuni, ignari della chiusura fatta a loro insaputa, hanno chiamato un tecnico, pagandola chiamata, scoprendo poi che si trattava di una bravata, della quale nessuno ne sentiva la mancanza.

Sulle pagine di Codigoro City c’è chi scrive a proposito delle urla notturne: "Sono minorenni spesso ubriachi , tutti i week end ci sono casini in via Giovanni XXIII". Sulla questione interviene Paolo Telloli, pensionato e amato presidente dello Spal Club di Codigoro, e sempre al Mazza per tifare biancoazzurro, di fronte ai contatori che gli hanno bloccato, anche se sapendo che poteva essere dovuto alla bravata, non è ricorso a tecnici. "Se avessi visto chi è stato, avrei fatto una regolare denuncia, perché – aggiunge – da una ragazzata è un attimo a fare gesti più gravi, se è uno scherzo fa ridere, ma qui non sorride nessuno. Quando eravamo bambini, anche noi andavamo a suonare i campanelli e poi scappavamo, ma la natura giocosa ed infantile era palese. Adesso la situazione sta degenerando perchè oltre ai contatori chiusi non dimentichiamoci che la notte dello scorso Halloween, qualcuno o penso più di uno, nottetempo, è entrato nel camposanto lasciando scritte ingiuriose e togliendo fiori dalle lapidi. Un luogo come il cimitero dove le persone già portano con sé un dolore, amplificato recandosi a trovare un loro caro che non c’è più. Durante la fiera di Santa Croce, in settembre – prosegue Paolo Telloli – sempre a tarda ora, giovani si gettavano sui cofani delle auto, danneggiandole, facendosi dei selfie. Dobbiamo fare una riflessione sui nostri ragazzi, chiederci se va bene che tornino alle 4 di mattino a soli 14 anni, non ho ricette risolutive, ma una riflessione penso vada fatta". ll sindaco Alice Sabina Zanardi è in prima linea: "Stiamo attivandoci con le forze dell’ordine per affrontare il problema, anche se ricordo che è importante denunciare formalmente i danni ai Carabinieri. La mancanza di questo atto formale non consente di mettere in campo le conseguenti azioni".

cla. casta.