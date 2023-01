"Stop al mercatino per migliorarlo" La replica del Pd a Caldarone

CENTO

A sollevare la questione del mercatino dell’antiquariato sospeso era stata la consigliera Francesca Caldarone di Fratelli d’Italia e a far sentire la propria voce ora è il Partito Democratico (in foto Mattia Franceschelli). "Oltre agli oggetti del mercatino sospeso, ad essere riciclate sono le polemiche della Caldarone - dicono dal Pd - la politica, purtroppo, è fatta anche di persone che non perdono occasione per polemizzare il nulla". E rispondono spiegando la questione. "Proviamo a rispondere a tre banali interrogativi - dicono - è vero che il mercatino è stato sospeso? Si. Perché? Per migliorarlo. Per quanto? Per il tempo necessario a sviluppare una progettualità all’altezza del nostro centro storico. Questo basta per dimostrare che ancora una volta, mentre si lavora per migliorare, da Fratelli D’Italia arriva vuota polemica. Ma visto che ci troviamo, proviamo ugualmente a spiegare quanto accaduto". E proseguono. "In questi anni, a seguito dell’introduzione di vincoli regionali, il mercatino che aveva luogo a Cento ha perso attrattività - illustrano - Gli ambulanti possono partecipare a soli 10 mercatini all’anno in città superiori ai 30mila abitanti. Questo ha indirizzato l’offerta verso mercatini con una storicità più consolidata. Il resto viene da sé: meno banchi, meno persone, meno qualità dell’oggettistica. Quanto stiamo qui affermando è quanto anche confermato dal presidente di Proloco. La convinzione, confidando di poter ripartire a breve col mercatino, è quella di mettere a punto un sistema e un’organizzazione che possa essere attrattiva e armoniosa per il nostro centro storico". E tirano le conclusioni. "Un mercatino di qualità potrà certamente valorizzare il nostro centro storico - chiudono - altrimenti sarà un’iniziativa di cui le famiglie e i commercianti si lamenteranno perché anziché valorizzare le nostre bellezze le limitano".