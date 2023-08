Stop al reddito di cittadinanza Cgil: "Marginalizzati i più deboli Senza aiuti novecento ferraresi"

di Federico Di Bisceglie

La Cgil a spada tratta in difesa del reddito di cittadinanza. Dopo la revisione al sussidio voluta dal governo, la segreteria confederale ferrarese – numeri alla mano – ingaggia la battaglia a sostegno "delle persone più deboli" che rischiano "di essere ulteriormente marginalizzati sotto il profilo sociale".

Fabrizio Tassinati e Riccardo Grazzi, membri della segreteria confederale del sindacato, sono un fiume in piena. E ricordano a più riprese la necessità di aderire alla manifestazione nazionale in programma il prossimo 7 ottobre a Roma. Ma veniamo ai numeri. Stando a quanto riportato dai sindacalisti, sono circa novecento i percettori del reddito di cittadinanza, nella nostra provincia, per i quali è stata avviata la sospensione. Circa trecento nuclei familiari.

Una quarantina, per il momento, le segnalazioni che sono arrivate alla Camera del Lavoro di piazza Verdi per comunicare l’avvenuta sospensione dell’erogazione del sussidio. Ma c’è di più. La Cgil dall’ottobre del 2020 ha presentato 1174 domande per l’accesso al reddito di cittadinanza. Numeri, questi ultimi, a cui vanno aggiunte le trenta domande per l’erogazione della pensione di cittadinanza. Lo scorso anno sono state invece elaborati, dagli uffici del caf, 856 modelli isee finalizzati alla richiesta del reddito, mentre quest’anno gli isee finalizzati a questo scopo sono già 640.

A fronte di questo quadro, gli esponenti del sindacato chiedono una "profonda revisione" delle misure messe in campo dal governo. Tanto più a fronte del fatto che "il reddito di inclusione è del tutto insufficiente a soddisfare le esigenze reali di una significativa parte del Paese". "Assegnare meno risorse ai nuclei fragili – scandisce Grazzi – significa aumentare in maniera esponenziale i rischi di marginalizzazione sociale. Ci sono tanti tipi di povertà, ma ciò che ci preme sottolineare è che con l’eliminazione del reddito di cittadinanza significa tradire il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, allargando la fascia di popolazione che cade in qualche deprivazione".

Certo, anche i sindacalisti ammettono che il sussidio non risolve il problema della povertà nel Paese, ma per lo meno costituisce "un argine". "Negli ultimi 15 anni – analizzano Tassinati e Grazzi – le condizioni economiche del ceto medio sono decisamente peggiorate generando una progressiva contrazione di redditualità delle famiglie. Ed è anche per questo motivo che, oltre a una marcia indietro sul reddito di cittadinanza, occorrerebbe una riforma che riordini il sistema previdenziale, gli ammortizzatori sociali e i sussidi di disoccupazione".

Tornando al sussidio, Grazzi portando alcuni casi vissuti in prima persona, tiene a fare leva su un punto. "Chi, nella nostra provincia, si è visto stoppare l’erogazione del reddito – scandisce – è per lo più inabile al lavoro. Cioè, non stiamo parlando di persone che oziano, ma stiamo parlando di persone che non sono abili al lavoro, portatori di handicap". Insomma i sindacalisti contestano anche e soprattutto i criteri individuati dal governo per la sospensione. "Se non si è almeno disabile di media gravità – spiegano – si è ritenuti abilitati a lavorare". Pur ammettendo che il collocamento pubblico "non ha funzionato", la contrarietà alla sospensione del sussidio sostenuta dal sindacato è totale.

"È stato impropriamente connesso alle politiche del lavoro – aggiungono gli esponenti della Cgil – non per convinzione che ci fosse una correlazione tra povertà e disoccupazione, ma per allentare il feroce dibattito che, fomentato dai partiti conservatori e dalle classi padronali, ha in molti casi attratto larga parte dell’opinione pubblica sul fatto che avrebbe favorito i finti poveri da un lato e gli oziosi dall’altro. Evidentemente, così non è: il reddito di cittadinanza è stato, dal dopoguerra, il primo strumento di sostegno pubblico erogato alle famiglie in regime di povertà su base tendenzialmente universalistica".