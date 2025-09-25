Stop alla crisi del centro, ora c’è l’Hub Urbano

Aumentare l’attrattività dell’area, rigenerare il tessuto urbano, garantire l’integrazione e la valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio: il Comune di Bondeno ha avviato un progetto per la creazione di un "hub urbano" nel centro storico e di due "hub di prossimità" nella zona ovest e a Stellata. Obiettivo è rivitalizzare il tessuto economico e sociale della città. Lo ha deciso nei giorni scorsi la giunta. Dalle scelte ai fatti. Parte l’iter per ottenere finanziamenti che lo possano rendere realizzabile. Il progetto infatti prevede la redazione di uno studio di fattibilità, un servizio per cui la Regione Emilia-Romagna ha concesso a Bondeno un contributo di 40.000 euro. Il finanziamento è stato ottenuto in base alla legge regionale che promuove lo sviluppo dell’economia urbana e l’innovazione della rete commerciale e dei servizi. Il Comune di Bondeno ha inviato la richiesta di contributo alla Regione il 27 maggio scorso. Ci sono obiettivi e scadenze. Adesso il principale obiettivo è "individuare un soggetto che affianchi il Comune nella creazione di questi hub". E lancia l’impegno per centrare l’obiettivo. I tempi stringono. Il termine per presentare la rendicontazione del progetto alla Regione è il 31 gennaio, cosa che rende necessario agire con "massima sollecitudine". Gli hub urbani e di prossimità sono definiti come aree centrali e di quartiere dove le attività commerciali, i servizi e i pubblici esercizi svolgono un ruolo cruciale per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e valorizzare le risorse locali. Lo studio di fattibilità, per Bondeno, dovrà individuare e delimitare le aree che formeranno l’hub urbano e i due hub di prossimità, definire un "accordo di partenariato che coinvolga il Comune, le associazioni di categoria, le imprese e altri soggetti interessati", creare un piano triennale di sviluppo e innovazione. Per selezionare il partner che guiderà il progetto, il Comune ha stabilito una serie di criteri che puntano sull’esperienza e l’imparzialità. I criteri includono l’esperienza nell’analisi e attuazione di progetti di sviluppo economico nella provincia di Ferrara, la capacità di agire con un approccio multidisciplinare e di coordinare tutti gli stakeholder, competenza nella gestione e rendicontazione di progetti, con particolare attenzione all’uso di fondi regionali ed europei. esperienza pluriennale nella promozione del territorio e nell’attrazione di imprese.

Claudia Fortini