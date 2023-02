Stop alla guerra in Ucraina Un convegno alla Cgil e la fiaccolata per la pace

Dopo le manifestazioni locali di febbraio, luglio e ottobre e le due manifestazioni nazionali di marzo e novembre 2022, la Rete per la Pace di Ferrara risponde all’invito alla mobilitazione lanciato dalla coalizione di Europe For Peace in occasione del tragico anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Oggi alle ore 17.15, nel salone della Camera del lavoro Cgil di Ferrara, le associazioni della Rete promuovono un incontro con tre esponenti del movimento pacifista e obiettore dei paesi coinvolti nel conflitto, in questi giorni in Italia per portare il loro messaggio di pace. Interverranno Kateryna Lanko (Ukrainian Pacifist Movement – Ucraina), Darya Berg (Go by the forest – Russia) e Olga Karach (Our House – Bielorussia). Introduce Mao Valpiana, presidente di Movimento Nonviolento. Kateryna Lanko vive a Kyiv, è stata la voce del pacifismo ucraino trasmessa in video alla manifestazione nazionale Europe for Peace dei 100mila di piazza San Giovanni a Roma il 5 novembre 2022. Darya Berg è una giovane attivista russa dell’organizzazione ’Go By the Forest’, che ha lo scopo di aiutare il maggior numero possibile di persone ad evitare di essere coinvolte nella guerra. Nel marzo 2022 è stata costretta a lasciare la Russia. Olga Karach è un’attivista, giornalista e politica bielorussa che monitora le violazioni dei diritti umani, fra cui quelle del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare. A seguire, alle 18.30 in Piazza Verdi, fiaccolata per la pace per le vie del centro.