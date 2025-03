Stop alla musica, bocciata la soluzione della Lega

A fronte della sentenza emessa dal Tar che annulla il permesso del Comune di estendere l’orario degli eventi fino alle 2 di notte agli stabilimenti balneari, la Lega di Comacchio si è subito attivata per costruire una soluzione. Ma l’emendamento alla legge regionale portato ieri sui banchi dell’Assemblea legislativa dal consigliere regionale Tommaso Fiazza, e volto a dare maggiore autonomia ai Comuni su queste decisioni e scongiurare contenziosi, è stato respinto.

Dalla Lega si proponeva l’aggiunta di un comma alla legge regionale per fissare una soglia massima del 75% alla possibilità riservata ai Comuni di derogare ai limiti fissati dall’atto di Giunta regionale. In sostanza, ciò avrebbe consentito di portare "a 28 le giornate per gli eventi, a un orario prolungato – aveva spiegato il segretario comunale della Lega, Dario Carli - e non più con termine alle 23.30". Ma la proposta è stata respinta: "La Lega ha riportato oggi (ieri, ndr.) in Aula il tema di Comacchio, territorio penalizzato da norme regionali troppo rigide su orari e limiti acustici per le attività - spiegano il consigliere regionale Tommaso Fiazza e il Segretario della Lega Sezione di Comacchio Dario Carli - . Attraverso un ordine del giorno e un emendamento, abbiamo chiesto che la Regione dia ai Comuni maggiore autonomia su queste decisioni, evitando che ogni iniziativa si trasformi in un contenzioso al Tar. Abbiamo cercato di scuotere un Consiglio regionale troppo spesso sordo alle esigenze dei territori fuori dai soliti circuiti. Purtroppo la Giunta ha scelto di non assumersi responsabilità, rimandando tutto al Comune".