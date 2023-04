Stop alla violenza contro le donne "Una rete per prevenire gli abusi"

È stato sottoscritto, ieri mattina a Codigoro, il Protocollo Operativo d’Intesa per la realizzazione di una rete distrettuale, per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne. Un percorso al culmine di un sinergico percorso inter-istituzionale, col coinvolgimento di tutti i comuni del Distretto Sud Est, dell’Ausl, delle Asp del Delta Ferrarese ed Eppi Manica Salvatori, della coop. sociale Girogirotondo, delle organizzazioni sindacali unitarie, del Centro Donna e Giustizia, dello Sportello Antiviolenza Iris e delle Forze dell’Ordine del territorio. L’iniziativa condotta con sensibilità da Vittoria Tomasi, è stata aperta dal sindaco Sabina Zanardi che ha sottolineato "l’impegno corale per un deciso e risoluto cambio di passo, contro violenze inaccettabili, un germoglio dal quale possono sbocciare solo buoni frutti, in termini di condivisione, educazione, informazione ed azioni concrete, mirate al rispetto di genere". Infine rivolgendosi ai tanti studenti presenti ha detto "siete voi il futuro che dovrete concretizzare il protocollo, molto meglio di come abbiamo fatto noi adulti". Il Prefetto Rinaldo Argentieri, ha evidenziato come sembra che sicurezza e legalità siano messi a rischio solo da persone provenienti da altri paesi quando invece devono essere declinati "nei nostri centri, per tutelare le donne e tutto ciò che comprime i loro diritti", concludendo col ringraziamento per ciò che faranno le giovani generazioni a fare rete, per aiutare le donne vittime di violenza ad uscire dal silenzio. Forti, ma incisivi i monologhi sulla violenza alle donne da parte delle attrici del Gruppo Teatrale TemperaMenti. Ricco di dati e riflessioni l’intervento della direttrice generale dell’Ausl, Monica Calamai, puntualizzando la necessità di colmare il "gender gap", per il pieno raggiungimento della parità di genere e ricordando come purtroppo in tutte le società di ogni paese e religione esistano discriminazioni di genere. "Nel 2022 sono state 125 le donne accolte negli sportelli antiviolenza della provincia, un aumento del 24% rispetto all’anno precedente, riguardanti non solo nuove richieste di aiuto, ma anche donne già prese in carico negli anni precedenti".

cla. casta.