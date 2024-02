Stop alla violenza sugli animali. L’agente Bosi ascoltata dai deputati

Tra le sole 14 associazioni nazionali chiamate in audizione alla Camera dei Deputati a Roma, c’era anche Cento con Michela Bosi, co-fondatrice e membro del direttivo dell’Associazione Volunteers VS Violence, agente di Polizia Locale a Cento, con Laurea in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza e per tanti anni a livello professionale, tra i vari incarichi, referente dell’Ufficio Tutela e Benessere Animali del Comando centese. L’audizione è stata in Commissione Giustizia sulla pericolosità sociale delle condotte in danno ad animali, relativamente alla Proposta di Legge 468 di Devis Dori sulla prevenzione dei processi di correlazione fra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone, abbinata alla PDL Brambilla. Cioè il riconoscimento legislativo della pericolosità sociale delle condotte in danno ad animali. "Nonostante i risultati raggiunti l’attività operativa rimaneva circoscritta e limitata alle singole e distinte tipologie di violenze attenzionate – ha detto parlando dell’esperienza centese di cui lei ha fatto parte - lentamente ha cominciato ad emergere la presa di coscienza che alla base di ogni singola ipotesi di violenza si poteva leggere un disagio ben più ampio. In attuazione di questo obiettivo è stato elaborato il progetto "DO.MIN.A. dare voce alla violenza silente" ed istituito il primo Nucleo Antiviolenza dedicato al contrasto dei maltrattamenti agiti in danno a Donne Minorenni ed Animali". E torna alla proposta di legge. "Durante il percorso lavorativo ho potuto più volte riscontrare quanto manchi lo strumento normativo specifico che permetta di affrontare questa tipologia di interventi – ha detto – la proposta di Legge a firma dell’Onorevole Dori rappresenta di fatto la svolta epocale, incentrata sulla riforma della normativa in materia di maltrattamenti agli animali ma in correlazione con la violenza contro le persone, corredata di ulteriori modifiche al Codice penale, dettagliate nella memoria depositata che offrirà la possibilità di intervenire seguendo le modalità già previste per i reati del Codice Rosso. Così come l’obbligo di comunicazione immediata agli organi preposti per intervenire in tempi stretti. E’ positiva anche la proposta Brambilla di una banca dati delle forze di Polizia sui reati contro gli animali".

l.g.