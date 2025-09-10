Stop all’abbandono dei rifiuti. Hera mette in campo anche i tutor

Tutor e volontari incaricati da Hera incontreranno i cittadini presso le batterie di cassonetti più colpite dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, per dare informazioni e sensibilizzare le persone sull’importanza di conferire correttamente. Il progetto, in collaborazione con il comune, riguarderà 30 isole ecologiche di base.

"C’è un intruso nel sacchetto della plastica! I giocattoli vanno nell’indifferenziata". A pronunciare queste parole potrebbero essere i tutor e i volontari formati e incaricati da Hera che, fino a sabato 20 settembre, incontreranno i cittadini presso le batterie di cassonetti selezionate nell’ambito della campagna informativa "Occhio al sacco". Il Gruppo Hera, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ferrara, avvia infatti un progetto finalizzato a migliorare la qualità della raccolta differenziata e, allo stesso tempo, a scoraggiare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei pressi delle isole ecologiche di base più colpite da questo fenomeno, coinvolgendo attivamente i cittadini.

I tutor ambientali, riconoscibili dalla pettorina verde, stazioneranno vicino alle 30 isole ecologiche di base nell’area compresa tra via Belvedere e il parco Massari, tra viale XXV Aprile e corso Porta Po. Il presidio, organizzato in turni, permetterà ai tutor di incontrare le persone del quartiere aiutandole a conferire correttamente i rifiuti, spiegando loro quali sono gli errori più comuni che rovinano la raccolta differenziata e distribuendo opuscoli.

Ferrara è la città capoluogo che vanta la percentuale più alta di raccolta differenziata (88,3% nel 2024) e ora l’obiettivo è quello di migliorare la qualità di carta, plastica, vetro e organico separati dai cittadini nelle loro case. Ad esempio, nella raccolta differenziata della plastica si rileva la presenza di bottiglie con liquidi, residui di cibo, materiali cartacei, giocattoli. Così come nel cassonetto della carta o dell’organico si trovano materiali estranei come tessuti e pannolini. Importante sottolineare che nei contenitori per il vetro non vanno introdotti piatti o ceramica, piastrelle e altri inerti, pyrex, oggetti in cristallo, sacchetti in plastica e sacchetti con rifiuti indifferenziati.

Il personale sarà a disposizione degli utenti anche per rispondere a domande e fornire informazioni su temi come il conferimento di rifiuti ingombranti, pannolini, oli alimentari e in generale sui servizi offerti dalla multiutility, come l’Ecomobile, il ritiro di ingombranti a domicilio e l’app Il Rifiutologo.

"Ferrara ha raggiunto un risultato straordinario in termini di raccolta differenziata, ora la sfida è migliorare la qualità dei materiali che ogni giorno finiscono nei cassonetti – sottolinea il vicesindaco con delega all’Ambiente, Alessandro Balboni –. Con questa campagna vogliamo rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni".

"Questa campagna informativa – spiega Andrea Bazzi, responsabile Servizi Ambientali di Ferrara del Gruppo Hera – coinvolge i cittadini con l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili e aumentare la consapevolezza dell’importanza di fare bene la raccolta differenziata".