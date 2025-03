"Stop all’abbandono scolastico. Ecco le iniziative della Regione"

Il punto, a Portomaggiore, sul progetto di integrazione scolastica finanziato dalla Regione, poi a Codigoro altre quattro tappe: la ristorazione inclusiva di “Casa e Bottega”, il progetto ’Abitare collaborativo”, che mette in connessione gli anziani e gli operatori socio-sanitari neoassunti, il corso di operatore socio-sanitario per gli studenti delle scuole superiori e il Centro adolescenti, polo psicologico clinico dedicato alla popolazione tra i 14 e i 25 anni per intercettare e affrontare il malessere e il disagio giovanile. Un’intera giornata di visita istituzionale nel Ferrarese dell’assessora regionale a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti che, dopo Piacenza e Cesena nelle scorse settimane, prosegue il programma di visite e incontri sul territorio per conoscere da vicino le realtà e ascoltare comunità, amministratori e volontari.

"Portomaggiore e Codigoro- sottolinea Conti- rappresentano due realtà con peculiarità e criticità specifiche all’interno delle zone interne del Ferrarese. La Regione Emilia-Romagna ha già avviato diversi progetti volti a mitigare le difficoltà presenti, in particolare per contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa. A Portomaggiore lavoriamo per garantire che ciascuno possa realizzare il proprio progetto di vita".