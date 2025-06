"Stop alle assenze ingiustificate. Ora si rischia il posto in Consiglio"

Orgoglio Centese, gruppo consigliare seduto tra i banchi dell’opposizione plaude ‘con soddisfazione l’approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, voluto proprio per dare nuova dignità e valore alla presenza dei consiglieri’. "Troppo spesso – spiegano Elisabetta Giberti e Matteo Veronesi - in passato abbiamo assistito ad assenze reiterate, giustificate in modo blando o ingiustificabili. Una mancanza di rispetto nei confronti del ruolo che si ricopre e dei cittadini". Proposta, avanzata direttamente da Veronesi come Presidente del Consiglio. "Prevede ora che chi accumula oltre tre assenze anche non consecutive e non giustificate in un semestre possa decadere dal ruolo di consigliere - dicono - ogni giustificazione dovrà essere motivata e opportunamente documentata. Questa novità regolamentare recepisce le indicazioni normative e giurisprudenziali più recenti e segna una svolta nel modo in cui intendiamo il nostro impegno in aula. Non vuole essere una misura punitiva ma un richiamo etico ed istituzionale". Sottolineano anche lo snellimento e semplificazione in quanto il nuovo Regolamento racchiude anche i precedenti regolamenti per le Commissioni Consiliari e l’Autonomia contabile del Consiglio Comunale. Non solo. La lista rimarca anche il lavoro svolto dal Segretario Comunale per armonizzare il testo agli aggiornamenti normativi ed espressioni della giurisprudenza sulla materia. Il nuovo regolamento recepisce anche i tanti suggerimenti pervenuti dai consiglieri comunali al fine di agevolare ed incentivare il proprio lavoro. In ultimo, si è anche attuata un’importante azione di snellimento e semplificazione".