"Stop alle chiusure dei negozi, il centro è più povero"

Caro Carlino,

sono una ferrarese amareggiata dal vedere sempre più serrande abbassate, l’ultima uno storico negozio di scarpe del pienissimo centro storico. Ferrara, in questo modo, perde parte della sua tradizione, bellezza e forza del suo già difficile e povero commercio. Possibile che il Comune o chi per esso non possa evitare questa pericolosa deriva? Un altro negozio che ha chiuso per poi traslocare altrove è Pistelli & Bartolucci: quanto erano belle le vetrine che campeggiavano piene di dischi, cd e altro materiale tra i ’4S’ e Viale Cavour/Giovecca? Vetrine che hanno fatto la storia e che ora vedremo da un’altra parte ma non più nel cuore del centro. Per fortuna, in questo caso, non parliamo di chiusura. Cosa ben diversa con quello che continua ad accadere in San Romano, svuotato di importanti negozi, persi negli anni. Vero che continuiamo a combattere con la crisi, poi è arrivata la mazzata del Covid, ma Ferrara non può continuare così. Il Comune faccia la sua parte.

Sara Rossini

***

DONNA, SEI LA REGINA Dedicata alla donna Sei della dimora la regina e del giardino una rosa, sai combattere ogni giorno senza arrenderti, sai donare amore e speranza. Eridano