Stop alle cicche gettate "Noi le raccogliamo"

"Per un pugno di mozziconi", quest’anno ha avuto il suo epilogo, divenuto itinerante a Codigoro. L’idea nata dalle società Clara, Hera e Soelia che, insieme alla associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e Cia e la collaborazione di Domenico Errani delle Valle delle Albicocche, "trasformano" queste "cicche" in solidarietà. Il risultato è stato straordinario poichè sono stati raccolti complessivamente in tutta la provincia 133 chili e 9 etti di mozziconi equivalenti a circa 430.000 "cicche" che calcolandoli come sigarette intere sono oltre 100.000 euro di valore. Un risultato da record che ha avuto la sua conclusione nella piazza di Matteotti, nella quella la comunità di Mezzogoro distribuiva pop corna a tutti i partecipanti. Significativo il dato che alcuni volontari hanno verificato come in 100 metri di strada, ripulita solo due giorni fa, siano stati raccolti 600 mozziconi. I volontari di Volano Borgo Antico verificavano scrupolosamente, muniti di dinamometro, le quantità raccolte da cittadini, associazioni, anche alcuni detenuti che, usciti dal carcere, hanno voluto contribuire alla raccolta e una staffetta li ha portati a Codigoro e volontari espressione delle adesione dei singoli comuni.

Tutti insieme per cercare di ridurre la quantità di mozziconi, ma anche solidarietà, perché le 3 associazioni agricole avevano allestito altrettanti banchetti donando almeno 5 quintali ai 4 empori solidali della nostra provincia che seguono circa 250 famiglie bisognose di un aiuto concreto. L’iniziativa è stata suggellata dalle parole del sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi assieme a quello di Poggio Renatico Daniele Garuti e tanti assessori. "E’ stata una bellissima prova di coesione solidarietà e anche un pizzico di socialità - ha esordito il primo cittadino codigorse - poiché alcuni detenuti hanno partecipato. Ci auguriamo che in futuro si possano trasformare i mozziconi in materie che possano essere riutilizzate. Codigoro è stata felice di poter vivere con voi questa bella giornata".

La grande scommessa è il riuso di questi prodotti, una volta trasformati, perché come è stato sottolineato più volte "dalle fogne comincia il mare" e come questi mozziconi rappresentino il 40% dell’inquinamento del Mediterraneo tenendo conto che ogni anno ne facciamo finire nel nostro bellissimo mare circa 14 miliardi. Un bellissimo lavoro di squadra che ha coinvolto tra volontari e bimbi delle scuole circa 300 persone fino ad oggi, capaci con la loro carica di entusiasmo e propositività, di rendere questa mattinata indimenticabile anche nel ricordo di Stefano Telloli. L’ottantenne scomparso tempo fa che per anni, raccoglieva mozziconi lungo le strade di Mezzogoro. Durante la mattinata tanti i collegamenti, dai vari comuni, di Radio Sound fino all’epilogo a Codigoro, dove tutti hanno potuto esprimere la soddisfazione per aver contribuito a rendere un po’ meno sporco il nostro ambiente.

cla. casta.