Stop alle truffe online e a domicilio A lezione dal maggiore Treccani

Organizzata dal Lions Club di Codigoro, si è tenuta una serata contro le truffe online "pishing" ovvero "il lancio dell’amo" che fanno i truffatori verso le vittime ignare, spiegato nelle varie tipologie, e di quelle in danno ad anziani. A presentare un tema così delicato, proponendo una professionale e qualificata illustrazione, il comandante della compagnia Carabinieri di Comacchio, maggiore Luca Treccani declinando questo deplorevole reato, che produce danni sia economici ma anche emotivi.

Il primo caso declinato quello di una ventiduenne dei lidi che ha ricevuto un messaggio secondo il quale doveva contattare urgentemente la banca per compiere delle operazioni, poichè alcuni stavano prelevando delle somme sul suo conto corrente. Era anche indicato un numero da contattare cosa che la ragazza ha fatto e dell’altra parte del telefono, una persona senza inflessioni dialettali e con una capacità persuasiva molto grande, l’ha indotta a fare tutti quei passaggi, indicando anche i vari codici, seguendo i quali la giovane alle 23 ha tolto dal proprio conto ben 13.000 euro, scoprendo il giorno dopo che erano spariti. Oltretutto i truffatori l’hanno indotta a cancellare i messaggi che aveva ricevuto con tutte le indicazioni, costringendola a complesse spiegazioni per esplicitare alla propria banca che non li aveva prelevati proprio lei. E’ solo uno dei tanti casi che ha illustrato il maggiore Treccani, evidenziando la possibilità di potersi rivolgere a tutte le stazioni dei Carabinieri per denunciare qualsiasi truffa sia online che col solito trucco dell’abbraccio o quelle della richiesta di dEnaro necessari per aiutare un figlio che ha subito un grave incidente. Ha poi, con tanta sensibilità, declinato anche il grave stato emotivo, nel quale cadono le vittime una volta truffate, che a volte possono scivolare in stati di depressivi, sentendosi poco scaltri o attenti rispetto ad altri.

Più volte a ricordato di porre sempre attenzione e prendersi il tempo, prima di cliccare su link sconosciuti, o di fermarsi a leggere, con molta attenzione, mail per verificare se rispetto a quelle normali non vi siano modi di scrivere non corretti. "Meglio sempre una telefonata al 112 prodromica ad aiutarci nel comprendere, se abbiamo dubbi - ha aggiunto - cosa stia succedendo, trovando sempre tanta professionalità".

cla. casta.