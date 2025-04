Stop alle zanzare, il Comune distribuisce l’antilarvale

Contrastare la proliferazione delle zanzare è fondamentale per cercare di contenere al minimo le punture causate dai fastidiosi insetti e, soprattutto, per scongiurare problematiche di natura sanitaria come le arbovirosi. Per questo, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bondeno sono da adesso in distribuzione gratuita i prodotti antilarvali: tutti i cittadini, liberamente, possono recarsi agli sportelli dell’Urp nei canonici orari di apertura e richiedere i prodotti utili al trattamento periodico dei pozzetti privati contenenti acqua stagnante. Il prodotto antilarvale consegnato, a base di bacillus thuringensis, è in grado di formare una sottile pellicola sulla superficie dell’acqua stagnante, impedendo la deposizione delle uova da parte delle zanzare. "In altre parole, si tratta di uno dei pochi strumenti realmente efficaci e sicuri nel contrasto alla proliferazione di questi insetti – aggiunge l’assessore all’Ambiente, Marco Vincenzi –. Il prodotto ha dunque un effetto preventivo: essendo un larvicida, impedisce la deposizione di nuove uova da parte delle zanzare. Iniziare già da questa stagione l’utilizzo dell’antilarvale è estremamente consigliato, perciò suggerisco a tutti i cittadini di recarsi in Municipio a ritirare il prodotto gratuito – conclude Vincenzi –. L’attività preventiva condotta dai privati, unita ai trattamenti larvicidi pubblici delle caditoie, può fare davvero la differenza". Il prodotto antilarvale ritirabile presso l’Urp non ha quindi una funzione adulticida, ovvero non elimina le zanzare già in vita, e per questo diventa determinante un’azione preventiva condotta sin dalla primavera. Alle capillari azioni condotte dai privati, presto si affiancherà anche l’attuazione tramite ordinanza del sindaco del piano regionale arbovirosi.