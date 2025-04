Stop alle zanzare, il Comune distribuisce a domicilio l’antilarvale

L’amministrazione comunale di Tresignana, nel tentativo di arginare l’annoso problema zanzare, mette in campo un’iniziativa di distribuzione a domicilio del prodotto antilarvale atto a contenerlo. "Per cercare di essere più efficaci degli anni precedenti in questa lotta – illustrano l’assessore comunale Simone Mazzini e il consigliere con delega all’Ambiente Federico Felloni - abbiamo deciso di consegnare il kit direttamente a domicilio; sindaco, assessori e consiglieri saranno in campo in prima persona supportati da cittadini volontari: è un piacere impiegare un po’ del nostro tempo libero per cercare di fare il meglio per il nostro territorio". Questa, dunque, l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione per contrastare il più possibile la proliferazione delle zanzare sul territorio, portando il prodotto direttamente nelle case delle famiglie. "Il prodotto – continua Mazzini – è "eco-friendly", rispettoso dell’ambiente e non pericoloso per la salute, verrà consegnato con una informativa recante le istruzioni per l’applicazione". Nel caso la famiglia non sia in casa al momento della consegna, il prodotto potrà essere ritirato gratuitamente da martedì a Tresigallo, il martedì dalle 10 alle 12 presso la sede della Protezione Civile in Piazza Italia 27 e a Formignana il giovedì dalle 10 alle ore 12 presso l’Ufficio Tecnico nella sede comunale di Via Vittoria 29. "Quest’anno – aggiunge il consigliere Federico Felloni - abbiamo anche dato mandato ad una ditta specializzata di eseguire il trattamento larvicida nei fossati delle nostre campagne, nella speranza che anche questa misura possa aiutare a contenere il problema". Sul sito del Comune di Tresignana è pubblicato anche un utile opuscolo informativo.