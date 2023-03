Stop all’età della plastica Le sportine spiaggiate protagoniste della mostra

Il centro commerciale Il Castello, sempre più attivo nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale, si fa promotore insieme al partner ‘Archeoplastica’ di un progetto di educazione ambientale sull’inquinamento da plastica. Prosegue fino a martedì 11 aprile, il progetto di educazione ambientale ‘The Plastic Age’, con la messa in mostra di reperti di plastica spiaggiata datati tra i 30 e i 50 anni e rimasti intatti nel tempo.

Sarà presente un’area multimediale che darà la possibilità di vivere un’esperienza virtuale di grande impatto, immergendosi attraverso visori ’vr’ in una rappresentazione realistica dei fondali marini. L’iniziativa vuole fornire uno spunto di riflessione su una storia senza fine, quella della plastica che si accumula sempre di più nei nostri mari. L’osservazione dei reperti, la conoscenza e la consapevolezza del problema sono quegli elementi necessari che portano al cambiamento di ciascuno di noi nell’uso quotidiano e responsabile della plastica. Il progetto ideato da Savills, la società di gestione del centro commerciale, vede la collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, il circolo Legambiente di Ferrara il “Raggio Verde” con attività di sensibilizzazione anti-littering ed il coinvolgimento delle scuole primarie della città. Il 5 aprile alle 17 sarà presentato il libro “L’umanità a un bivio. Il dilemma della sostenibilità a trent’anni da Rio de Janerio” del quale è autore il prof Granfranco Franz. Il progetto è stato presentato in conferenza all’interno del Centro Commerciale. Moderatore Andrea Poltronieri, nelle vesti di Sgasman il vero supereroe della sostenibilità. Sono intervenuti: Francesco De Biase, Center Manager Il Castello, Savills, Dorota Kusiak, Assessore all’istruzione del Comune di Ferrara, Marie-Charlotte Nachury Head of Marketing Italy Eurocommercial Properties, Emidia Vagnoni, responsabile UniFe per il dottorato in Economia e Management dell’Innovazione e della Sostenibilità, Arianna Forlani, presidente Legambiente Raggio Verde, Enzo Suma, Ideatore e fondatore di Archeoplastica, Gerarda Napoli, pm and retail marketing manager Savills. L’esposizione è stata inaugurata con una visita dedicata ad una delegazione della scuola primaria del comprensivo Matteotti di Ferrara. "I centri commerciali sono tra i luoghi di aggregazione più frequentati, fondamentale che si facciano promotori di attività di sensibilizzazione legate alla sostenibilità ambientale" dichiara il direttore del centro commerciale ’Il castello’, Francesco De Biase.