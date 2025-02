Stop all’immigrazione. Presidio di Forza Nuova

"Domenica e martedì due giornate militanti, per chiedere politiche severe contro immigrazione di massa e per chiedere città sicure". Lo comunica Forza Nuova, annunciando presidi a Ferrara e Bondeno. "Proprio oggi arriva la notizia dell’aggressione violenta di giovani italiani nel parcheggio Diamante ad opera secondo quanto letto dai giornali di molti giovani, anche extracomunitari. Forza Nuova annuncia una stagione di lotta politica nelle piazze del ferrarese, ponendosi come baluardo e speranza per il popolo italiano".