Stop allo spargimento di digestato "Serve il rispetto delle regole"

Da Vigarano alla città per dare voce alla gestione della centrale biogas di Vigarano Mainarda e fare chiarezza sullo spandimento di digestato nei campi agrioli. Il consigliere Tommaso Mantovani, del Gruppo M5S del Consiglio comunale di Ferrara, ha presentato un’interrogazione al sindaco Alan Fabbri e all’assessore all’ambiente Alessandro Balboni. La vicenda è complessa. La richiesta è quella di chiarire, il rispetto delle normative sullo spargimento di digestato. Chiedono ‘ sorveglianza e tracciabilità del prodotto’ si legge nel documento. Vogliono garanzie sulla salubrità e il rispetto dell’ambiente in un territorio che confina con la zona di competenza del comune di Ferrara. L’oggetto della richiesta infatti è "Interrogazione sulle modalità di spandimento di liquami e digestato da centrale a biogas".

Nel documento, presentato ufficialmente nei giorni scorsi sul tavolo del sindaco Fabbri, i consiglieri del Gruppo Movimento 5 stelle, impegnano sindaco e funzionari a "verificare da chi siano stati effettuati gli spandimenti di liquami all’interno del comune di Ferrara" e "se questi sversamenti siano a norma di legge, dalla qualità delle matrici in ingresso – scrivono - alla struttura della filiera, al conferimento del finale".

I terreni dove, stando al documento di Mantovani, sono stati sparsi liquami, si trovano "nei campi agricoli tra Cà Pontoni – si legge – e il canale Burana, al confine tra i comuni di Ferrara e Vigarano Pieve e sono ad opera di un’impresa che gestisce una centrale a biogas in via Frattina". Il digestato è un fertilizzante, il residuo del processo biologico di degradazione della sostanza organica. che avviene, spiegano i consiglieri, "grazie all’azione della flora microbica e può derivare dalla digestione di effluenti zootecnici, biomasse vegetali, sottoprodotti di origine animale, ma anche funghi di depurazione o da frazione organica dei rifiuti solidi urbani". Lo spandimento di digestato crea polemiche in tutti i Comuni che hanno impianti di questo tipo.

cl.f.