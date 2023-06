Stop disuguaglianze, il primo pride in bici

"Un’emozione unica, un successo che è andato oltre le mie aspettative". Esprime grande l’entusiasmo Gennaro Sorvillo, l’ideatore del primo Pride di Comacchio e Lidi. ‘Lelle in Sella’, questo il nome dell’evento che si è tenuto domenica scorsa tra e ha visto sfilare un fiume di biciclette colorate che hanno portato un messaggio comune basato sui temi di Inclusione, Diritti e Amore. Madrina dell’evento è stata Annagaia Marchioro, attrice di teatro, cinema e volto noto di programmi televisivi come ‘La TV delle ragazze’ e ‘Propaganda Live’, che ha portato tantissimo entusiasmo, trascinando il gruppo e facendo alcune riflessioni sul tema con la sua vivace ironia.

"Siamo partiti alle 16 nella piazzetta davanti a Trepponti – racconta Sorvillo –. Eravamo circa settanta persone. Vedere tutta questa partecipazione ci ha fatto capire che l’obiettivo di lanciare un segnale è stato raggiunto. Ora però non deve tutto sciogliersi, ma continuare. Parlare di diritti Lgbtq+ deve essere fondamentale. Sì, siamo tutte creature ma, ad oggi, con diritti e trattamenti diversi". Da Piazzale Danese ha preso via la pedalata, lunga otto chilometri, con i partecipanti che hanno raggiunto il Bagno Sagano di Lido degli Scacchi, attraversando la costa di Porto Garibaldi. In serata la festa si è spostata nel locale in centro a Comacchio gestito dallo stesso Gennaro Sorvillo, per un party animato da dj set. All’appuntamento era presente l’amministrazione del Comune di Comacchio (che ha patrocinato l’iniziativa) con il sindaco Pierluigi Negri e l’assessore al Turismo Emanuele Mari, il quale ha annunciato grandi novità per il 2024, con un progetto in cantiere sul tema.

"L’amore è amore e non deve avere distinzioni, tanto meno politiche" - queste le parole dell’assessore Mari. La partecipazione alla prima edizione dell’iniziativa ‘Lelle in Sella’ è stata accompagnata da tanto entusiasmo. Tanto che si pensa già al futuro della manifestazione: "Ora non resta che rimboccarci le maniche per il 2024 - conclude Sorvillo -. Ringrazio tutte le persone e le attività che mi hanno variamente supportato nel percorso e che hanno fatto sì che questo progetto vedesse la luce". "’Lelle in sella’ è un percorso in bicicletta che nasce per sensibilizzare la comunità sul tema Lgbt – spiega l’ideatore –. Partire da Comacchio in questo percorso significa dare voce anche a questo territorio".

Valerio Franzoni