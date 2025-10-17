Stop a nuovi autovelox: “Uso eccessivo”

Ferrara, 18 ottobre 2025 – In testa al documento si legge, compartimento polizia stradale. Poi c’è il simbolo della repubblica italiana, sotto ancora è scritto ’Polizia di Stato, sezione polizia stradale di Ferrara. Ufficio infortunistica’. La data, 29 aprile di quest’anno. Il documento è una risposta ad una richiesta di parere inviata dalla prefettura. Oggetto, dipositivi e mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, ricognizione provinciale. Tradotto, i così discussi autovelox. Il documento traccia una mappa – con bocciature e pareri favorevoli – che va da Comacchio a Cento, da Portomaggiore a Bondeno, passando per Ferrara.

Oltre 130 pareri, tra questi la bocciatura di quattro richieste per i velox sulla statale 16, l’Adriatica, ad Argenta. Richieste che vengono portate avanti dai sindaci, attraverso la polizia municipale. Tutti i pareri della Stradale sono motivati. C’è una sorta di giudizio che esamina le aree di sosta lungo la strada, se ci sono curve o rettilinei, il numero di incidenti in quei tratti, se i dati sono completi. Si suggerisce in alcuni casi per una riduzione del “fenomeno infortunistico” l’adozione dei dissuasori (dossi artificiali) al posto dei velox. L’atto si apre con un’introduzione. “Personale di questa Sezione Polizia Stradale – si legge – ha proceduto ai sopralluoghi, finalizzati alla conferma od al nuovo inserimento di tratti di strada in ambito provinciale nel decreto prefettizio. Appare opportuno precisare che il parere formulato non si fonda unicamente sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall’attuale normativa, ma contiene anche una valutazione soggettiva, insita nello stesso precetto, di perseguire il fine ultimo della riduzione del fenomeno infortunistico, individuando lo strumento più adeguato che non deve necessariamente essere l’utilizzo del sistema di rilevamento puntuale (autovelox)”.

Sistema, la tirata d’orecchi ai sindaci, “di cui si è fatto un eccessivo uso da parte delle amministrazioni locali”. Il documento prosegue sottolineando che “occorre rilevare come l’utilizzo di quest’ultimo all’interno del cosiddetto velobox avviene in maniera periodica e per un tempo limitato, risultando così non efficace come l’installazione di dissuasori (dossi artificiali di asfalto ben visibili), già presenti ed utilizzati nelle strade urbane dalle varie amministrazioni comunali”. L’introduzione, poi la lunga serie di pareri, Copparo, Tresignana, Riva del Po, Comacchio. Pareri che riguardano la richiesta di nuove installazioni ma anche il mantenimento di quelle già collocate lungo le strade. Non si limita il rapporto a comuni e unioni dei Comuni. I pareri vengono forniti per apparati di controllo della velocità collocati dalla Provincia. Non solo velox, nel rapporto si elencano anche alcuni tutor che sono in stato di progettazione o già realizzati. I pareri per i tratti della Statale 16, l’Adriatica, sottolineano la presenza di traffico particolarmente rilevante nelle ore lavorative. Ma anche la genericità e non correttezza dei dati forniti dalle amministrazioni comunali tramite la polizia municipale.

“Quello che succede – interviene Elena Rossi, sindaco di Ostellato – è in un certo modo legato al nuovo codice della strada. Noi sindaci in questo quadro così confuso non abbiamo strumenti per fermare la strage sulle strade. Non sappiamo quale dispositivo adottare, quale ci verrà concesso, quello che è più efficace. Troppi vincoli, troppo caos su una questione così delicata come la vita dei nostri ragazzi. Si ha la sensazione di essere impotenti”. Attorno una guerra, sei morti in pochi giorni.