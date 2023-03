"Stop tragedie in mare Indipendentemente dal colore dei governi"

Caro Carlino,

le decine e decine di vittime dovute al recente naufragio sulle coste calabresi, rinnova e conferma la necessità di porre definitivamente termine ai tempi delle traversate avventurose di migliaia di anime alla ricerca di una vita migliore. La disastrosa odissea terminata per volontà becera di uno ”scafista” nello schianto sugli scogli di Cutro, è solo l’ultima delle innumerevoli tragedie che nei decenni hanno trasformato il Mediterraneo in un anonimo e impietoso cimitero. Si presumono 26mila morti nelle acque del Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa dall’inizio dell’epopea inarrestabile dell’immigrazione incontrollata. Trattasi di stime assolutamente al ribasso poiché non annoverano i “naufragi invisibili”, riferibili alle imbarcazioni vuote rinvenute alla deriva o ai resti dei tanti barconi affondati nell’assenza di alcuna cronaca e in piena solitudine. La totalità di tali affondamenti si commemora il 3 ottobre di ogni anno, nella “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”. Un giorno coincidente con la colata a picco, nel 2013, di un natante partito dalle coste libiche per finire preda delle fauci del mare, unitamente alle 368 persone che trasportava. Tutto questo è avvenuto in modo indipendente dal colore dei governi che nel frattempo in Italia amministravano. L’ipocrisia della politica che strumentalizza questi terribili eventi allo scopo meschino di acquisire consensi, è un esempio di violenza aggiunta a quella dovuta al totale pressappochismo dimostrato da sempre dalle istituzioni europee e internazionali, insensibili e incapaci di affrontare i temi all’origine del loro determinarsi, ovvero, nei paesi ove ha inizio il vero dramma dell’’ immigrazione . In realtà, sulle sponde delle partenze, intere folle sono abbandonate alle volontà criminali dei trafficanti di bambini, donne e uomini e questo avviene in modo incontrastato da tempo immemore, sotto gli occhi di tutti. Chi ha la forza e l’ardire di porre fine a tale crimine intervenendo all’origine con fatti concreti? Le barche fatiscenti stracolme di esseri umani destinate con altissime probabilità al rischio di un naufragio, non devono più partire. Un obiettivo raggiungibile che deve essere perseguito in ogni modo ma, a quanto pare, nessuno dimostra una vera volontà, un vero coraggio, a cominciare da chi si straccia le vesti in pubblico ogni qualvolta commenta strumentalmente solo l’ultimo dei tanti naufragi.

Ruggero Osnato