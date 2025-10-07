"Stop violenza". L’Ateneo adesso punta su ’Aurora’

L’Università rinnova e rafforza il proprio impegno contro la violenza di genere, promuovendo azioni concrete a tutela della dignità, della sicurezza e del benessere delle persone. Nasce lo sportello universitario antiviolenza ’Aurora’, un servizio gratuito rivolto a tutte le donne, cisgender e transgender, della comunità accademica: studentesse, docenti, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo e collaboratrici.

Uno spazio protetto, in cui trovare ascolto, accoglienza e supporto, nella massima riservatezza, grazie alla collaborazione con le esperte del Centro donna giustizia. Lo Sportello Aurora sarà attivo su appuntamento da domani, ogni mercoledì 10 alle 15 al dipartimento di Giurisprudenza, (corso Ercole I D’Este, 37). "Con l’attivazione dello Sportello universitario antiviolenza Aurora rinnoviamo e rafforziamo il nostro impegno nel promuovere una comunità accademica attenta, responsabile e inclusiva – dichiara la Rettrice Laura Ramaciotti –. Lo Sportello è uno spazio di ascolto, di cura e di possibilità, ma anche il segno concreto di un impegno più ampio, che punta a costruire consapevolezza, decostruire stereotipi, creare alleanze. L’Università di Ferrara c’è. Con strumenti, con ascolto, con azioni concrete. Perché ogni persona possa sentirsi al sicuro, riconosciuta e libera". "La prefettura presta da sempre molta attenzione su questo tema – sostiene Rosanna Gamerra, vice prefetto vicario –. Occorre predisporre strumenti non solo per contrastare, ma anche per prevenire questo fenomeno" "Siamo orgogliosi di offrire questo servizio alle ragazze e alle donne che studiano o lavorano all’Università di Ferrara", spiega la Prorettrice alla Diversità, equità e inclusione di Unife Tamara Zappaterra.

Rivolgersi allo sportello non implica alcun obbligo di denuncia, né alle autorità né agli organi di Ateneo competenti. "Lo sportello costituisce un ulteriore nodo della rete provinciale dei servizi di prevenzione e presa in carico delle vittime di violenza di genere nella nostra provincia", evidenzia Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia. Lo sportello si inserisce nel più ampio progetto Aurora, finanziato con fondi ministeriali e promosso nell’ambito di Unife Inclusiva, che prevede anche laboratori, incontri, corsi e attività culturali volte a promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione. "Sono orgoglioso che l’Ateneo abbia scelto il Dipartimento di Giurisprudenza come sede per l’apertura dello Sportello universitario antiviolenza Aurora", commenta Marco Magri, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Unife. "E’ un ulteriore tassello della rete degli sportelli presente sul territorio provinciale e un rafforzamento in particolare perché rivolto e dedicato a tutte le donne cisgender e transgender della comunità universitaria: alle studentesse, alle docenti e ricercatrici, al personale tutto dell’Università", sottolinea Angela Alvisi, presidente del Centro Donna Giustizia.