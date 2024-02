Storari, storia di un esule a Smirne

Sarà dedicata alla figura di ’Luigi Storari (1821-1894), ingegnere ed esule ferrarese a Smirne (Turchia), la conferenza di Cenk Berkant (Università di Mugla, Turchia) in programma oggi, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Introdurrà Fede Berti, archeologa, già Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Luigi Storari nacque a Ferrara nel 1821, figlio di Felice e Marianna Manfredini. La famiglia Storari è conosciuta sin dal XV secolo grazie a diverse figure di prelati, scrittori, poeti e docenti universitari. Luigi si iscrisse all’Università di Roma nel 1845, conseguendo il diploma di ingegnere al termine di un corso di studi triennale nel quale si formarono anche gran parte dei professionisti dello Stato Pontificio impegnati in opere di idraulica, edilizia e sovrastrutture stradali. Dopo aver partecipato alle rivoluzioni del 1848 e 1849, lasciò la patria alla ricerca di un rifugio lontano dal suo paese natale. Dopo un viaggio arrivò a Smirne. Qui, nel 1854 si occupò di costruire una strada carrozzabile fra il Ponte delle Carovane e la cartiera di Halkapinar. La prima pianta particolareggiata della città turca venne realizzata da Storari fra il 1854 e il 1856, dedicata al sultano Abdülmecid. Morì a Ferrara il 13 gennaio 1894.