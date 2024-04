Storia a quattro ruote. Dal Castello al mare, sfila il ‘Valli e nebbie’

La prima macchina parte poco prima delle nove. Il rombo echeggia sotto gli archi che aprono da un lato su piazza Savonarola e dall’altro su piazza Castello. È la Bugatti di Giulio Felloni che fa da apripista – assieme alla Maserati rossa guidata dal pilota Alex De Angelis che, grazie al team Promotor ha garantito anche l’assistenza alle auto nel corso del tragitto – alla 34esima edizione del Valli e Nebbie, fiore all’occhiello delle manifestazioni organizzate dal club Officina Ferrarese del Motorismo storico che quest’anno ha aperto anche il Circuito Tricolore di Asi (ieri era presente anche il presidente nazionale Alberto Scuro). La cornice è formidabile e la complicità del bel tempo rende l’alchimia perfetta. I circa novanta equipaggi sfrecciano per le vie della provincia estense: i passaggi più suggestivi sono tra le Valli che conducono alla costa. I fenicotteri rosa da una parte, la natura incontaminata dall’altra e la carovana di storia che solca gli stradoni sterminati. I soci del club lavorano incessantemente: sono ovunque, danno indicazioni, dispensano consigli. È un equilibrio che non ammette distrazioni. Tappa dopo tappa. Alla prova a timbro di Migliarino, il sindaco Fabio Tosi è visibilmente emozionato. Lascia una targa in ricordo del passaggio. Una stretta di mano con il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti, poi via che si riparte in direzione Comacchio.

Ai blocchi di partenza anche l’assessore allo Sport, Andrea Maggi che sulla 1500 Turolla di Marco Nonato affronta la prima giornata di manifestazione. "Si tratta – dice – di un evento straordinario perché riesce a coniugare bellezza, passione per il motorismo storico e cultura. Non si può chiedere di meglio". All’aperitivo al Lido di Spina, un momento di pausa regala lo scorcio di meraviglia: le auto parcheggiate sono un museo su quattro ruote. Austin-Healey, Mg, Jaguar, Porsche, Bugatti, Ferrari, Alfa Romeo, Triumph, Rolls Royce. C’è di tutto, per tutti i gusti. L’epilogo è come la partenza: una sfilata dei novanta equipaggi in piazza Castello in attesa della giornata di oggi durante la quale, dopo il tour in direzione dell’Alto Ferrarese, si scoprirà il vincitore della manifestazione sportiva. A tracciare un primo bilancio, è proprio il presidente di Officina Ferrarese, Zavatti. "La grande partecipazione degli equipaggi anche quest’anno – spiega – rappresenta una grande scommessa vinta per il nostro club".