Storia della Resistenza, studenti sul palco

Gli studenti danno voce e parole alla storia e aprono la strada ad una riflessione contemporanea sulla Resistenza a Bondeno, anticipando l’evento del 3 e 4 maggio alla sala 2000. Mercoledì scorso un gruppo di ragazzi e ragazze del liceo Carducci di Bondeno hanno interpretato una parte della storia tratta dal libro di Bracciano Lodi e Edmo Mori ‘Storia della Resistenza a Bondeno’. "Praticamente un’anteprima di ciò che presenteremo alla Sala 2000 sabato 3 maggio e domenica 4 – racconta Lodi –. Sono stati molto bravi e li abbiamo incoraggiati a proseguire in questo impegno di studio della storia e di recitazione. Hanno ricevuto i complimenti anche dei compagni classe e degli insegnanti presenti tra cui la coordinatrice del liceo, la professoressa Paola Luciani". Gli studenti sono stati preparati dal professor Fausto Zancuoghi, oggi in pensione, ma sempre impegnato e vicino al suo liceo, per una vita. Sabato 3 maggio alle 21 e domenica 4 alle 16, si terrà la rappresentazione storica "25 aprile 1945 la Liberazione a Bondeno" tratta dal libro di Lodi e Mori "Storia della Resistenza a Bondeno". Numerosi personaggi daranno vita alla rievocazione, tra cui le staffette partigiane Silvana Lodi, Irene Canevazzi, Lidia Bellodi, Elena Coni, e Ignia Rizzi; i partigiani Mariachiara Poggioli, Berta Polastri, Ada Menghini, Tommaso Corradi, Livio Poletti, e Arrigo Bellodi; il giovane Ado Campinini interpretato da Giorgio Lodi; Don Guerrino, parroco di Bondeno, interpretato da Don Andrea Frazzoli; il Podestà di Bondeno Golinelli interpretato da Romano Pesci; il Capo della Provincia interpretato da Giancarlo Saccomandi; il Comandante tedesco interpretato da Carlo Alberto Blo; e la voce narrante di Michele Zambelli. L’ingresso è libero ma è necessario prenotare allo 0532/892340 o al 329/457 8471.

Claudia Fortini