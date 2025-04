Storia di un’idea, rivoluzione in pagina

Oggi, alle 17,30, nella storica sala dell’Oratorio San Crispino alla libreria Libraccio di Ferrara, Paolo Pagani presenta ’Rivoluzione! Storia di un’idea che ha trasformato il mondo’ (Treccani). Dialoga con l’autore Marco Bertozzi. Paolo Pagani, giornalista, ha studiato filosofia con Mario Dal Pra, ha lavorato nei periodici, nei quotidiani e in televisione. Ha lanciato startup digitali (è stato vicecapo dell’ufficio romano di CNN Italia) e ha guidato redazioni web all news. Fra i suoi libri recenti si ricordano I luoghi del pensiero (Neri Pozza, 2019), Nietzsche on the road (Neri Pozza, 2021), Citofonare Hegel (Rizzoli, 2022).