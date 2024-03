Storia e archeologia, ecco la docuserie ’La Ferrara nascosta’

E’ terminato il ciclo di lezioni al liceo Dosso Dossi dedicato alla docuserie per il web ’La Ferrara nascosta’ prodotta da Pubbliteam per il Comune. Si è trattato di 6 ore suddivise in tre mercoledì tra metà febbraio e inizio marzo, volute dalla professoressa di storia e italiano Rita Formignani, per illustrare agli studenti della 3A come avviene l’ideazione, lo sviluppo e la costruzione di un progetto di divulgazione storica e archeologica. Il progetto si è avvalso anche della collaborazione di Francesco Sisini. Nell’ultima uscita, il giornalista Corrado Magnoni ha accompagnato la classe a attraverso l’itinerario medievale grazie agli smartphone e all’uso dei QrCode presenti sulle brochure. Al termine del percorso, studenti e studentesse hanno arricchito l’esperienza condividendo suggerimenti e idee creative.