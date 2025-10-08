Storia e bellezza in vetrina. Tornano le giornate dei Fai

Una delle qualità da riconoscere dell’amministrazione comunale è quella di voler elogiare, valorizzare e migliorare sempre i tesori, i monumenti e, in linea di massima, le gemme di Ferrara. La sua fama la precede e per questo riuscire a coinvolgere cittadinanza e turisti nell’ammirare queste meraviglie sembra la decisione più scontata, specie per una città patrimonio dell’Unesco. A tal proposito, proprio in questo weekend ci penserà la delegazione locale Fai a celebrare alcune delle bellezze che Ferrara e provincia hanno da offrire, accompagnando alle visite guidate una serie di iniziative come una raccolta fondi e dei mini-concerti. Un’iniziativa che di fatto è stata poi ampiamente esaltata dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli: "È importante – spiega – riscoprire il valore della bellezza del nostro territorio. In tal senso le giornate Fai sono le occasioni migliori per osservare da più vicino ciò che questa città e la provincia ha da offrire. In più quest’anno ci saranno delle nuove aperture importanti di due palazzi che da anni non sono riusciti a essere accessibili alla cittadinanza: Palazzo Prosperi Sacrati e Palazzo Massari. Ci saranno delle mostre permanenti e tantissime altre novità che vi consiglio di vivere col cuore aperto".

Le giornate del Fai partiranno ufficialmente nel weekend dell’11-12 ottobre, ma ci sarà un’iniziativa venerdì sera che ha come obiettivo il coinvolgimento dei giovani, come illustrato dal capo di Fai Ferrara Barbara Pazi: "Sarà una serata nella Palazzina Marfisa in cui si potranno ascoltare due violinisti, Isabella Perpich e Vittorio Nanetti, ed effettuare una visita guidata del luogo. Il tutto inizierà intorno alle 18. Poi seguirà il fine settimana dedicato ai Palazzi della città e a qualche altra chicca situata nella provincia ferrarese. Siamo contenti di questa XIV edizione dell’iniziativa perché testimonia il nostro grande lavoro e la nostra volontà forte di glorificare sempre di più il nostro territorio". In città si potranno visitare, dunque, Palazzo Massari e Palazzo Prosperi Sacrati, entrambi a partire dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17. Il modus operandi è sempre lo stesso: gli ingressi ci saranno ogni 15 minuti, con l’ultimo della giornata alle ore 16.15, e la visita durerà all’incirca 45 minuti.

Per i più curiosi si potranno visitare anche due luoghi suggestivi fuori dalle mura cittadine, ovvero il Palazzo Pio a Tresigallo e il Museo della Civiltà Contadina di Mirabello. A differenza delle visite in città, qui gli orari sono leggermente diversi, poiché si partirà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 per il primo luogo e dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 per il secondo. Tuttavia c’è anche una novità che potrà arricchire la visita al Palazzo Pio di Tresigallo: un’esibizione dalle 15 alle 18 di domenica 12 del gruppo ’Enchiridion consort’, noto per la sua posizione nel panorama della musica antica come Medioevo, Umanesimo, Rinascimento e Barocco. Un tocco magico per rendere sempre più suggestiva la giornata all’insegna della storia.