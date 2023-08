Storia e ricordi di Roman Polanski

L’ultimo appuntamento della IV edizione dell’ArenaMeis (via Piangipane 81) è stasera alle 21 con ‘Hometown – La strada dei ricordi’ (The Wizards from the Ghetto), il docufilm che segue il ritorno in Polonia di Roman Polanski e Ryszard Horowitz. Mentre camminano, scherzano e conversano, il celebre regista e il fotografo pioniere degli effetti speciali condividono davanti alla macchina da presa i ricordi più personali della loro infanzia e il trauma della Shoah.