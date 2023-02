Storia e tradizioni Il Consiglio premia Aniello Zamboni

Il professor Aniello Zamboni ha ricevuto l’onorificenza della riconoscenza civica per la sua continua e instancabile opera di ricerca e divulgazione della storia e delle tradizioni di Comacchio. Il conferimento è avvenuto martedì sera, in apertura di seduta del Consiglio comunale di Comacchio, alla presenza di numerose persone che hanno voluto assistere all’importante momento. Il sindaco Pierluigi Negri ha dato lettura delle motivazioni del riconoscimento, dalle quali emerge la grande opera di studio condotta nel tempo dal professor Zamboni: "La riconoscenza civica al professor Aniello Zamboni – ha rimarcato il primo cittadino – viene conferita per la sua continua e instancabile opera di ricerca e divulgazione della storia e delle tradizioni di Comacchio, la piccola patria locale che continua ad essere puntuale oggetto dei suoi prestigiosi lavori di studio e di ricerca, spesso anticipati in sintesi o presentati per intero in articoli o nei libri di ‘Anecdota’ - la rivista della Biblioteca civica ‘Muratori’ - di cui è stato tra i fondatori e tra i maggiori collaboratori. Aniello Zamboni è considerato una istituzione e un punto di riferimento per tutta la nostra comunità".

Zamboni attualmente è presidente dell’Istituto culturale ‘Antica Diocesi di Comacchio’ e fa parte del comitato scientifico della rivista omonima Quaderno, come ricordato dal sindaco Negri, che ha riportato all’assemblea i titoli di alcune importanti pubblicazioni di storia locale realizzate dal professore, nonché la sua partecipazione ad importanti progetti culturali, "a partire dal mitico convegno nazionale di studi ‘La civiltà comacchiese e pomposiana. Dalle origini preistoriche al Tardo Medioevo’ del 1984, che ha segnato la strada per i successivi quattro volumi sulla storia di Comacchio nell’età moderna e contemporanea". Docente di Lettere in quiescenza, il professor Zamboni è stato preside dell’Istituto superiore ‘Guido Monaco’ di Pomposa e ha ricoperto incarichi pubblici in qualità di consigliere comunale dal 1970 al 1993 e di assessore alla Cultura dal 1990 al 1993. Questa è solamente una parte dell’impegno di Aniello Zamboni, affiancato in Consiglio comunale dalla moglie Maria Mezzogori: "Il mio impegno politico e di studio che voi oggi generosamente mi riconoscete – ha scritto in una lettera di ringraziamento –, ha avuto sempre alla base un amore incondizionato per questa mia meravigliosa terra, per la sua gente, per la sua più che millenaria storia".

E ha espresso un auspicio: "Mi auguro che le nuove generazioni sappiano guardare al futuro, impegnandosi nella vita pubblica alla luce di una meditata conoscenza della storia della nostra terra".

v. f.