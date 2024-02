Storia ferrarese all’asta. La lettera del Magnifico alla nobildonna estense

Che nel XV e XVI secolo ci fosse una sorta di competizione non dichiarata, tra Ferrara e Firenze, è fatto artisticamente noto, consolidato da quanto scritto da Roberto Longhi nell’Officina Ferrarese a proposito di Ercole de’ Roberti. Non solo. Un rapporto agonistico tra Ferrara e Firenze può risultare ovvio anche sul piano storico, vista l’importanza dei due centri di potere: non solo arte, quindi, ma anche contatti, confronti, semplici collegamenti familiari, amicizie. Vi era insomma un ponte ideale tra le due città, che ancora oggi riserva sorprese. A tal proposito, mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, si aprirà l’Asta 50 della Gonelli Casa d’Aste, nella sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Tra i circa 600 lotti, divisi in quattro sessioni di vendita, c’è parecchia Ferrara, ma anche parecchia Storia. Di particolare interesse, infatti, è una lettera (con base d’asta fissata a 2.500 euro) firmata Laurentius de Medicis, inviata a Ferrara a Luigia Strozzi e datata "Firenze, 3 gennaio 1482".

Inutile specificare chi sia Laurentius de Medicis: si tratterebbe di Lorenzo il Magnifico. Chi sia invece Luigia Strozzi è meno chiaro, almeno a chi scrive ora. Forse si tratta di Luigia Donati Strozzi, moglie di Gianfrancesco (1418-1468), a sua volta figlio di Palla Strozzi, grande banchiere fiorentino esiliato da Cosimo de’ Medici a Padova nel 1434. Ad ogni modo, altrettanto stimolante è il contenuto della lettera, che risulta redatta da un segretario del Magnifico a ridosso della Guerra del Sale (per via del legame con la raccolta del sale a Comacchio), condotta dalla Repubblica di Venezia contro la Ferrara di Ercole I d’Este e conclusasi, di fatto, con la perdita da parte della corte estense di gran parte dei possedimenti a nord del Po. Secondo la casa d’aste, la lettera sarebbe una risposta a un’accorata richiesta d’aiuto rivolta al Magnifico da parte di Luigia Strozzi. Nella lettera Lorenzo dichiara di aver ricevuto la lettera da poco e di dispiacersi delle avversità che si stanno vivendo "non altrimenti ché se fussino di me proprio perché così merita la coniunctione del parentado et l’amore che vi porto".

Lorenzo, poi, assicura tutto il suo aiuto: "Ho facto quanto mi scrivete, che è una lettera a cotesto ill.mo signore pregando opportunamente quanto richieggono e i bisogni vostri et anchora l’asperità de’ tempi". La lettera, fino a metà del XIX secolo era di proprietà del monsignore Giuseppe Antonelli, bibliotecario emerito e direttore del Museo di Ferrara. Ci sono anche altri lotti dell’asta che rimandano alla città estense: una rara edizione veneziana della grammatica latina di Guarino Veronese, grande dotto che a Ferrara costruì un cenacolo umanistico di enorme rilievo; una prima edizione italiana di XV secolo delle Lettere di San Girolamo, una delle opere più elegantemente illustrate prodotte a Ferrara; un’Operetta Nuova di Girolamo Savonarola, che la British Library e la BNC di Firenze ritengono databile al 1495.