Storia naturale, il museo. Chiude per due anni. Lavori per il nuovo look: "Con reperti mai visti"

Il Museo di Storia Naturale si rifà il look (Up). Il gioco di parole è dovuto alla fonte di finanziamento attraverso la quale – oltre al maxi piano di intervento su piazza Travaglio – il Comune ha deciso di riqualificare lo spazio espositivo di largo Florestano Vancini. Ebbene, dal 31 di gennaio, il museo chiuderà i battenti e, con ogni probabilità – per lo meno questi sono gli auspici – lo rivedremo tra due anni. Certo, con ogni probabilità non lo riconosceremo neanche perché come spiega al Carlino il vicesindaco Alessandro Balboni "non solo faremo un corposo intervento strutturale orientato all’accessibilità, ma cambieremo profondamente anche l’intero percorso espositivo portando alla luce straordinari reperti che la città non ha mai visto".

L’intervento al museo è pianificato già da diverso tempo, tant’è che giace nel piano delle opere da qualche anno. Fino a oggi, però, non era stata individuata una linea di finanziamento adeguata. "Dopo una fitta trattativa con la Regione – riprende l’amministratore, con delega alle Opere Pubbliche – siamo riusciti a includere il progetto nell’ambito della cornice di Atuss – Look Up. In questo modo, abbiamo ottenuto un finanziamento da circa due milioni di euro". Come abbiamo detto, alla fine del mese lo spazio espositivo verrà chiuso per poter permettere le operazioni di trasferimento dei reperti che verranno momentaneamente sistemati nei magazzini comunali di via Marconi, dove peraltro si trova una larga parte degli altri reperti che verranno esposti alla fine dei lavori.

"Fra le priorità – scandisce – c’è quella di rendere maggiormente accessibile il museo. Per cui, pur non intervenendo direttamente sulla scala monumentale all’ingresso, verrà installata un’apposita rampa e parallelamente sarà realizzata una scala esterna alla struttura. Modificheremo l’assetto del piano terra, recupereremo gli spazi esterni del giardino, realizzeremo un bookshop e potenzieremo gli spazi dedicati alla didattica e alle scuole". D’altra parte, sono proprio gli studenti a usufruire maggiormente del museo che annualmente annovera circa ventimila visitatori. Fra le altre cose, verranno fatti degli interventi anche alla poderosa biblioteca all’interno della struttura. "Il percorso espositivo – riprende il numero due della Giunta – è stato ripensato, oltre che dalla nostra parte tecnica, anche grazie all’ausilio di un museologo grazie al quale abbiamo deciso di rafforzare la parte digital. Questo permetterà a coloro che vorranno, attraverso una app o un sito apposito, di poter comunque visitare il Museo, ancorché chiuso, in via multimediale". A fine mese, dunque, si entra nel vivo. Poi, l’amministrazione bandirà la gara e si procederà all’iter di aggiudicazione dell’appalto per realizzare l’intero intervento. Ragionevolmente, i lavori veri e propri inizieranno a giugno, per poi concludersi alla fine del 2026. La riapertura, è prevista a gennaio 2027. "Il Museo di storia naturale – chiude Balboni – rappresenta un punto nevralgico per la nostra città. Una vera e propria eccellenza, che meritava di essere valorizzata aumentandone il potenziale. Dopo questo intervento, la città avrà un nuovo straordinario spazio espositivo molto più accessibile e sicuramente più accattivante in termini anche di interazione proprio grazie alle nuove tecnologie".