Storia, simboli e polemiche: "La statua del re, anni d’oblio . Il Comune pensi a restaurarla"

Nel nome del re, maggioranza e opposizione marciano assieme. E i consiglieri comunali del Pd Davide Nanni e Sara Conforti dicono di aver "accolto con favore il segnale di apertura dell’assessore Gulinelli e speriamo che l’impegno assunto sul Carlino non sia il classico escamotage per evitare un voto sulla mozione in Consiglio Comunale".

Il suggerimento che arriva dai dem, per collocare la statua di sua altezza reale, Vittorio Emanuele II, dopo le ipotesi formulate dall’amministratore è il parco Pareschi. "Proprio lì davanti, nei pressi della Casa della Patria, entro l’anno dovrebbe riaprire il Museo del Risorgimento e della Resistenza – ricordano i consiglieri di opposizione in una nota congiunta –. È doveroso utilizzare il termine "ricomporre" perché la statua del re galantuomo sarebbe monca senza quella che rappresenta la città di Ferrara, anch’essa in deposito, e in origine parte integrante del monumento immortalato da numerose foto d’inizio Novecento. Fu inaugurato il 17 novembre 1889 in piazza della Cattedrale, dopo un’accesa polemica estetico-politica che coinvolse esponenti liberali, clericali e repubblicani, e i giornali del tempo lo descrivevano così: un basamento in granito rosso alto quattro metri ospitava la raffigurazione di Ferrara riconoscente, sulla sommità si trovava la statua del re liberatore mentre dichiara di non essere insensibile al "grido di dolore" che, nel 1859, spinse i piemontesi a intraprendere la seconda guerra d’indipendenza. L’intero monumento fu definitivamente smantellato durante la guerra dai fascisti di Salò, ora confidiamo possa trovare presto nuova vita e visibilità". Un passo indietro. "Da cinque anni – ricostruiscono Conforti e Nanni – la statua giace nei magazzini comunali in attesa di restauro ma solo oggi apprendiamo, da un’intervista rilasciata al Carlino dall’assessore Gulinelli, che mancherebbero all’appello 50 mila euro per riqualificare l’opera realizzata da Giulio Monteverde nel lontano 1889. Perché in questi anni non si è curato il recupero di queste risorse nei bilanci comunali o ricorrendo all’Art bonus? Sarebbe bene chiarirlo prima di "consultare i ferraresi" sul luogo in cui meglio collocarla. Noi una proposta l’abbiamo già fatta, per accelerare il recupero ed evitare altri cinque anni di oblio a un monumento che merita di essere conosciuto, specie dai ferraresi più giovani, anche per la sua storia interessante e travagliata". L’assessore aveva spiegato che l’orientamento sarebbe quello di fare un ‘sondaggio’ tra i ferraresi per capire dove installare l’opera: parco Pareschi o Massari? Un’indicazione molto chiara di voto, per lo meno da due cittadini (prima che consiglieri comunali) è arrivata molto chiaramente.

Federico Di Bisceglie