Storica attività riqualificata

I trent’anni di Ferrara patrimonio dell’Umanità (1995-2025) sono un’occasione importante per la città per riscoprirne il fascino, ma anche per dare risalto a tutte quelle piccole realtà che contribuiscono a renderla caratteristica e unica. In quest’ottica si inserisce la riqualificazione del banco di vendita di Ferrara Souvenir dei signori Guandalini, storicamente situato in Piazza Trento Trieste, che in accordo con l’amministrazione comunale e la Soprintendenza ha modificato la propria struttura di vendita, adottando la classica copertura “rosso ferrarese” tipica del centro storico e delle altre attività ambulanti di vendita dolciumi e libri che si trovano nelle piazze storiche della città.

L’intervento fa parte del più ampio progetto di riqualificazione delle attività di commercio su aree pubbliche del centro storico Unesco, avviato negli scorsi anni con l’adozione del nuovo regolamento, per restituire decoro, funzionalità e armonia urbana ai luoghi più vissuti e simbolici della città.