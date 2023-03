Storie a quattro mani Incontro per bimbi alla biblioteca Luppi

Un appuntamento per piccoli e grandi per ascoltare storie di amicizia e altruismo. È quello in programma oggi alle 10 alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto con la giovane scrittrice ferrarese Valentina Padoan e con l’illustratrice Ilenia Lodi per la presentazione del loro libro ‘Scrivendo a quattro mani’. A seguire, Anna, volontaria dell’Associazione Gruppo Archeologico di Ferrara, coinvolgerà i bambine e le bambine in un laboratorio a tema. L’incontro è aperto liberamente alla partecipazione delle famiglie interessate ed è rivolto in particolare a bambini dai 5 anni d’età.