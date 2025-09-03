Storie da piccola Venezia. Cinema, teatro e musica. Così è ’Ieri a Comacchio’

"Gli anni che ricordo con più nostalgia sono quelli relativi agli allestimenti della galleria d’arte, che facemmo Franco Farina ed io". Le poche note introduttive di Gianni Persanti al suo libro sono già utili a chiarire la dedica, senz’altro singolare, a Franco Farina (il più grande direttore della Civica Galleria d’Arte Moderna di Ferrara), posta in apertura di ‘Ieri a Comacchio’. Edito da La Carmelina e uscito questa estate, il volume verrà presentato questa sera alla Casa Museo ‘Remo Brindisi’ del Lido di Spina, dalle 20:30, in un dialogo tra Persanti, Diego Cavallina e Alessandro Mistri, autori di alcuni dei testi impaginati, che contribuiscono a completare la vera intenzione del volume: ricordare e quasi ricostruire il clima di totale ripresa culturale che si respirava negli anni Settanta e Ottanta, in quella che viene chiamata ‘piccola Venezia’. Ovverosia Comacchio. Cinema, teatro, musica, danza, arte, storia, archeologia – questi i temi che vengono affrontati, dopo l’introduzione di Persanti, dagli autori che gli hanno prestato la penna: non semplici esperti, ma personaggi che hanno sostenuto attivamente l’anima culturale comacchiese. È il caso dello stesso Alessandro Mistri e del suo testo ‘Emozione Comacchio’, in cui vengono ripercorse le imprese jazzistiche comacchiesi, culminate con il concerto del quartetto di Art Pepper, "per la prima volta in Italia in esclusiva nazionale", con l’approdo di "critici jazz di mezzo mondo (…). I critici e il pubblico erano attoniti, travolti e stravolti da una musica che non avrebbero mai pensato di poter ascoltare". Di arte si è occupato il critico Lucio Scardino, con l’intervento ‘Farina per Comacchio, ovvero alcune notevoli mostre degli anni Ottanta’, in cui l’autore testimonia "quanto fosse stato per lui (per Franco Farina) importante operare a Comacchio". E gli esempi partono dalla mostra di Renato Guttuso dell’estate 1982. Ma quel che più commuove, del volume, è la possibilità di leggere uno degli ultimi interventi del compianto critico cinematografico e storico collaboratore del Carlino, Paolo Micalizzi, che ha trattato il rapporto cinema-Delta del Po, "un ambiente che per ricchezza, molteplicità e diversità di situazioni culturali, storiche, sociali ed umane ha permesso ad alcuni tra i più importanti registi di esprimere compiutamente il loro talento cinematografico".

Francesco Franchella