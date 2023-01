Storie della Befana Letture per i piccoli alla biblioteca Tebaldi

A gennaio la biblioteca comunale Tebaldi attende i più piccoli, ogni martedì pomeriggio, con le ‘Storie scaldacuore’ da ascoltare in compagnia. Il primo incontro, in via Ferrariola 12 (San Giorgio), per bambini dai tre ai dieci anni, è previsto per oggi alle 17 con le storie ‘A scuola dalla Befana’ (di Asnicar) e ‘Le scarpe della befana’ (di Miliotti) lette da Roberta Filippini e Anna Servello che, a seguire, proporranno anche un laboratorio creativo per tutti i partecipanti. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0532 64215.