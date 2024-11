Storie di alternanza e competenze. L’istituto Bachelet sale sul podio

Un legame indissolubile con il territorio, una solida preparazione di informatica, diritto, finanza, padronanza delle lingue: sono questi gli ingredienti che fanno dell’Istituto Bachelet una delle eccellenze cittadine. Tra gli elementi fondamentali, oltre alle conoscenze teoriche. c’è la forte propensione alle esperienze dirette, che portano gli studenti a imparare sul campo e ad acquisire competenze indispensabili nel mondo del lavoro.

È un dato non trascurabile: queste caratteristiche e competenze, per le attività di Pcto dei giovani dell’Istituto, sono molto richiesti da diversi enti pubblici, imprese e privati, con cui la scuola collabora da anni. Alcuni tra i più meritevoli hanno l’occasione di svolgere lo stage in ambienti prestigiosi, ad esempio presso la Banca d’Italia. "Sono molto orgogliosa dei risultati ottenuti – dichiara la dirigente scolastica Emilia Dimitri –. Ma i successi sono tutti dei nostri ragazzi, che continuano a dimostrare impegno e preparazione eccezionali". Il 3 dicembre saranno premiate in Sala Estense ben quattro classi, vincitrici della VII Edizione di ’Storie di alternanza e competenze’, promosso dalla Camera di Commercio di Ferrara e di Ravenna. Altro fattore distintivo è la ’Simulazione del Parlamento Europeo’, attività che coinvolge gli studenti nella redazione di un regolamento europeo e nell’elaborazione di proposte concrete. Questo esercizio ogni anno si interessa di un argomento differente. Dieci tra i più encomiabili partecipanti vengono poi accompagnati a Roma con un viaggio premio, dove hanno la possibilità di visitare le sedi istituzionali. Anche il concorso indetto nell’ambito del Festival EconoMia (promosso da Il Sole 24 ore) ha visto trionfare una studentessa dello stesso Istituto. Si tratta della giovane Milena Caringi, unica vincitrice emiliano-romagnola e premiata dall’economista Tito Boeri: la ragazza verrà inserita nel registro delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e parteciperà al Festival Internazionale dell’Economia a Torino. L’Istituto offre diverse proposte per esperienze all’estero, uno tra tutti Erasmus+. I prossimi open day si terranno venerdì 13 dicembre e sabato 11 gennaio (sede 1, in via Monsignor Bovelli).