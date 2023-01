Storie di animali, Rudyard Kipling tra letture e arte

Per celebrare in bellezza la conclusione delle festività e della mostra ‘Animali dalla A alla Z’, Ferrara Off, oggi alle 16, invita piccoli e grandi alla Pinacoteca Nazionale, in corso Ercole I d’Este 21, per ‘Storie proprio così’, letture dell’attrice Elsa Bossi tratte da Rudyard Kipling, con l’accompagnamento delle pitture dal vivo di Giacomo Cossio. Da dove arrivano gli armadilli? Come mai il cammello ha la gobba? E perché il rinoceronte ha tutta quella pelle? Questi e altri interrogativi troveranno incredibili risposte in fantasiose storie, per soddisfare la curiosità e sbizzarrire l’immaginario di tutta la famiglia.