Storie di artigiani e mercanti nella città antica: il doppio evento di Confartigianato

All’interno della cornice unica e senza tempo delle Mura rinascimentali torna, alla sua terza edizione, “Storie di artigiani e mercanti nella Ferrara antica”, iniziativa promossa da Confartigianato. Due percorsi guidati gratuiti — oggi e sabato 25 ottobre — accompagneranno il pubblico in un viaggio tra vie, piazze, palazzi e chiese del centro storico, sulle tracce di quei mestieri artigiani che nei secoli hanno plasmato il volto della città.

Il progetto, ideato da Francesco Buttino, funzionario di Confartigianato e appassionato conoscitore della storia artigiana locale, nasce con l’obiettivo di riportare al centro figure troppo spesso dimenticate: fabbri, orefici, muratori, sarti, beccari e sprocani, merciai, fornai, calzolai, falegnami, speziali. Uomini e donne comuni che, con il loro lavoro, hanno lasciato tracce indelebili nei nomi delle strade, nelle chiese corporative, nell’assetto urbanistico stesso di Ferrara.

Non semplici passeggiate, ma vere esperienze immersive, con il coinvolgimento diretto di artigiani contemporanei, che arricchiranno i percorsi con testimonianze della propria attività, e di rappresentanti del mondo culturale cittadino. Un palcoscenico a cielo aperto dove storia e quotidianità si intrecciano in una narrazione collettiva.

Oggi alle 16 ’Il Borgo inferiore’, dal Baluardo di San Giorgio a Palazzo Schifanoia (recupero domani in caso di maltempo). Ritrovo alla Palazzina Bagni Ducali. La visita sarà animata dai figuranti, dagli armati e dai musici del Rione Santa Maria in Vado.