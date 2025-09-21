’Storie di frazioni’, alla scoperta di Marrara: "Tradizioni e futuro vanno a braccetto"

Un pomeriggio dedicato a Marrara e alla scoperta del suo territorio. Oggi, alle 17, la frazione sarà protagonista di un evento per la rassegna ’Storie di frazioni’, iniziativa del Comune. L’evento, organizzato con l’associazione Terre del Po di Primaro, realtà scelta per la ricorrenza dei dieci anni dalla sua nascita, si propone di raccontare le trasformazioni del territorio.
"La rassegna ‘Storie di Frazioni’ rappresenta uno dei molti progetti di questa Amministrazione nati con il fine di valorizzare e preservare l’identità e la storia delle nostre comunità locali – dichiara l’assessore alle Frazioni Cristina Coletti –. Eventi come quello di Marrara ci permettono di riscoprire le radici del nostro territorio".
All’evento i membri dell’associazione Terre del Po di Primaro avranno modo di condividere con i presenti la storia e gli obiettivi della loro attività decennale. Gli eventi, diversificati per fasce d’età e aperte a tutta la cittadinanza, prenderanno il via dalla piazza Adamo Boari a Marrara a partire dalle 17.
Il programma prevede una visita guidata nel centro di Marrara lungo via del Vescovo, alla scoperta dei luoghi che conservano le testimonianze più significative della frazione. Nella piazza si terrà un laboratorio dedicato alla fauna del Po di Primaro, un’attività pensata per i bambini. L’iniziativa a partecipazione gratuita.