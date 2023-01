‘Storie di giustizia minorile’ Fadiga e l’evoluzione del diritto

Presentazione del libro dal titolo ‘Storie di giustizia minorile’ di Luigi Fadiga (edizioni Junior). L’evento, organizzato dal Master Unife ‘Tutela, diritti e protezione dei minori’ si terrà oggi alle 17,30 nella Libreria Libraccio, in piazza Trento e Trieste. Sarà un’occasione per riflettere e per confrontarsi su una questione da sempre molto delicata come è quella della riforma del processo minorile.

Luigi Fadiga, magistrato, è uno dei padri del diritto minorile in Italia. E’ stato presidente del tribunale dei minorenni di Roma e, in tempi più recenti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia Romagna. Collabora con il Master “Tutela, diritti e protezione dei minori” dell’Università di Ferrara diretto dalla professoressa Paola Bastianoni. Oggi, alle 17,30, presso la Libreria Libraccio in Piazza Trento e Trieste, si terrà la presentazione dell’ultimo suo libro. ‘Storie di giustizia minorile’ ripercorre l’evoluzione del diritto minorile in Italia sino ai tempi più recenti. La presentazione sarà quindi un’occasione anche per discutere delle prospettive future e della recente riforma del processo minorile. All’incontro parteciperanno tre figure di riferimento del Master Unife. Sono la professoressa Paola Bastianoni, che lo dirige, e i due docenti Dina Galli, assistente sociale, e Francesco Rosetti, che ricopre il ruolo di magistrato minorile. L’incontro sarà coordinato da Stefano Ravaioli, giornalista. La partecipazione all’incontro del pubblico è libera e gratuita. Per gli avvocati l’iscrizione avviene tramite la Fondazione Forense Ferrarese, software Events. Presentazione di accreditamento dall’ordine degli Avvocati di Ferrara. L’università di Ferrara è agenzia formativa Cnoas. Il dottor Luigi Fadiga, magistrato minorile, considerato uno dei padri del diritto minorile in Italia. L’evento è organizzato dal Master Tutela Diritti e protezione dei Minori dell’Università di Ferrara, diretto dalla professoressa Paola Bastianoni.