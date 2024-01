Storie di paludi e bonifiche del territorio nel libro ’1842’

Verrà presentata questa domenica, domani alle 16 alla neonata Biblioteca Popolare di Pilastri (all’interno delle ex scuole elementari della frazione), la nuova fatica letteraria di Moreno Po. Si tratta del libro “1842”, edito da Faust Edizioni, un volume il cui titolo è anche l’anno di ambientazione della storia. "Iniziamo il nuovo anno all’insegna della cultura e della scrittura locale – evidenzia l’assessore competente, Francesca Aria Poltronieri (nella foto), la quale dialogherà con l’autore durante la presentazione –. Questa storia, infatti, oltre a portare indietro le lancette del tempo, ci fa scoprire un territorio bondenese in cui terra e acqua ancora si contendevano. Ringrazio l’autore, l’associazione Bondeno Cultura, la Asd Polisportiva Pilastri e il Libero Gruppo per la Cultura". L’appuntamento di domenica a Pilastri è ad ingresso libero. Un appauntamento letterario da non perdere, che ripercorre la storia di un territorio. La continua sfida tra cqua e terra.

re.fe.